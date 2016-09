El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, ratificó que su similar de Morena, Andrés Manuel López Obrador, es "un sacatón", al rehuir un debate público sobre lo que difundió con su declaración “3de3”.

En entrevista luego de una reunión con la militancia del Partido Revolucionario Institiucional (PRI) en Querétaro, en el municipio de El Marqués, pidió que el tabasqueño aclare, de una vez por todas, en un debate público, las mentiras que presentó en su declaración “3de3”.

"Sin embargo, al rehuir al debate, además de ser mentiroso, López Obrador resultó ser sacatón", añadió Ochoa Reza, quien destacó la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia.

Recordó que en distintos medios de comunicación, López Obrador ha señalado que recibió dinero del pueblo y lo guardó en una cuenta de banco, o bien, que recibía dinero por regalías de libros o conferencias en México y en el extranjero.

El dirigente priista subrayó que, no obstante ello, en la declaración patrimonial, de intereses y fiscal que presento el ex jefe de gobierno capitalino, "aparecen dichos rubros en blanco".

"Por lo tanto, no queda claro en la opinión pública de dónde tiene dinero López Obrador para llevar a cabo las actividades políticas y las actividades cotidianas a lo largo de dos décadas de participación política, por esa razón se le convoca a un debate para que aclare las mentiras de su 3de3 y que no rehúya al debate, que no sea sacatón", remató.