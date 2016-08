En una conferencia de prensa ofrecida la mañana de este domingo en el Salón Polivalente del Palacio de Gobierno, la Contraloría y Transparencia Gubernamental en el Estado anunció la inhabilitación del ex Secretario de Desarrollo Económico y Desarrollo Social, Federico Vargas Rodríguez y, del ex Secretario de Obras Públicas, Luis Marroquín Salazar.

Los ex funcionarios de la administración pasada que encabezaba el Priista Rodrigo Medina fueron inhabilitados por 10 años para ocupar cargos en Nuevo León, informó la Contralora estatal Nora Elia Cantú.

La empresa Siderúrgica de Linares, por ejemplo, dijo la contralora, habría recibido poco más de 100 millones de pesos para trazar una línea de energía eléctrica siendo esto una acción irregular y por eso, el gobierno de Nuevo León está solicitando le sean resarcidos daños que rebasan los 280 millones de pesos en conjunto con ex funcionarios previamente sancionados por el mismo caso.

Los ex servidores públicos involucrados y ya inhabilitados son Juana Aurora Cavazos, ex Secretaria de Desarrollo Social; Patricia Aguirre González, ex Directora de la Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado, Juan Manuel Fernández García y Sergio Alejandro Alanís Marroquín, quienes ocuparon en periodos distintos la Dirección General del Instituto de Vivienda del Estado.

“Este es el grupo de ya otros titulares inhabilitados, que en su conjunto es como se va a hacer el resarcimiento o se les está solicitando el resarcimiento en conjunto”, explicó la Contralora.

En la Secretaría de Obras Públicas, encabezada durante el sexenio pasado por Marroquín Salazar, se detectó un posible daño al erario por 21 millones 495 mil 050 pesos por la construcción del Canal pluvial en el Arroyo San Miguel e Interpuerto, en Salinas Victoria, dinero que también se está solicitando sea resarcido a las arcas estatales.

Aunque uno de los dos hoy inhabilitados ocupa un cargo de elección popular Aldo Fasci, Asesor Jurídico del Ejecutivo en temas anticorrupción, señaló que el fuero con el que cuenta el hoy legislador federal no afecta las inhabilitaciones en el Estado.

“El fuero es un tema local respecto a la resolución, no un fuero federal. El fuero federal no está afectado por inhabilitación. Está inhabilitado para cargos a nivel local”, señaló.

Durante la conferencia de prensa se reveló que dentro de la administración que encabeza Jaime Rodríguez Calderón se localizaron a servidores públicos involucrados con acciones ilegales en la administración pasada y se les fincaron responsabilidades administrativas que varían desde suspensiones hasta inhabilitaciones mismos que se desempeñaban en puestos de la Secretaría de Infraestructura.

De ellos fueron sancionados con dos años de inhabilitación Eugenio Diafid García Espinoza, por su participación en los pagos en exceso y no presentar pruebas de laboratorio en las obras de pavimentación en la Colonia Mission Ciudad Hermana, en su tercera etapa, en Salinas Victoria.

Además, Ernesto Lara Salinas fue imposibilitado para ocupar un cargo público en el Estado por tres años, por la duplicidad de pagos en trabajos de alumbrado para la Ecovía.

José Alfredo Contreras Moreno fue inhabilitado por un año tras su participación en la duplicidad de pagos en la construcción de cimentación y estacionamiento en Avenida Madero y Gonzalitos.

Además, se suspendió por tres meses a Armando Faustino Elizondo González y Brígido Gómez Gómez, por irregularidades en el control del Penal de Mina y duplicidad de pagos en la Línea 3 del Metro, respectivamente, estos últimos podrían regresar a laborar dentro del Gobierno Bronco al término de su suspensión. El resto seria dado de baja.

Los ahora ex funcionarios de la Secretaría de Infraestructura ya fueron notificados y separados de sus cargos.

