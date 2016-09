Una firma de arquitectos diseñó un proyecto para mejorar la movilidad en las inmediaciones del Metro Pantitlán, incluyendo puentes peatonales y una ciclopista.

Bajo el nombre de Reconexión Metropolitana Oriente Entre Banderas (RE.MO), la firma Fundamental también busca rehabilitar la zona que abarca las delegaciones Venustiano Carranza, Iztacalco y Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, incentivando la creación de negocios y generando espacios de recreación y educación.

Dicho proyecto fue ignorado por las autoridades tanto delegacionales como capitalinas, pero ahora busca ver la luz a través del respaldo ciudadano, ya que participará en la elección de Presupuesto Participativo 2017 a celebrarse este domingo.

Para ello, los arquitectos plantean aprovechar los más de cuatro kilómetros de concreto que cubren el drenaje de aguas negras que pasa por esa zona.

“RE.MO plantea cambiar el código de uso de ese concreto que atraviesa sin sentido gran parte de la franja de Oriente, que bien podría disminuir los costos y transformarse en un espacio público de recreación y reactivación económica”, indicó el arquitecto Marcos Betanzos, mientras mostraba los planos a esta casa editorial.

Al Metro Pantitlán llega gente proveniente de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Los Reyes, Chalco y otros municipios mexiquenses, para trasladarse al centro, norte y sur de la ciudad.

En esa estación que une tres Líneas del Metro arriban diariamente más de 200 mil personas: en la Línea 9 llegan al día más de 93 mil personas; en la Línea 5, 76 mil; y en la Línea 1, 59 mil viajeros aproximadamente.

“Ahí confluye todo un mundo de gente que sólo la usa de tránsito, pero ¿qué sucedería si ese espacio se usara como esparcimiento o recreación?”, se preguntó el arquitecto Guillermo González.

Algunas de las ideas que compartió el equipo de Fundamental con El Big Data Mx, es que en esta zona la basura y los delincuentes son una constante amenaza para los transeúntes, además de tiene pocas áreas verdes.

De acuerdo con el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, 14% de la población en localidades urbanas declara no salir a caminar y 50% señala que nunca utiliza la bicicleta para desplazarse a alguna de sus actividades.

¿En qué consiste?

La firma de arquitectos integrada por Víctor y Marcos Betanzos, Cinthia Meléndez, Alfredo González, Guillermo González y Carlos Verón propone la creación de una ciclovía a lo largo de los cuatro kilómetros para aprovechar el espacio de concreto de la zona.

Asimismo, construir varios puentes peatonales que irían de la Avenida 7 al Metro Pantitlán para facilitar la accesibilidad a las colonias aledañas.

De acuerdo con los arquitectos, los gastos más fuertes sería la construcción de cuatro kioscos, rampas para patinetas, así como aulas virtuales y salas de lectura.

Cabe destacar, que esta propuesta fue creada hace cinco años para el segundo Concurso Internacional de Proyectos de Desarrollo Urbano e Inclusión Social de la Corporación Andina de Fomento, en Caracas, Venezuela, pero pese a que quedaron en la lista de los 14 finalistas, de 300 proyectos de todo el mundo, no lograron que los financiaran.

Indicaron que ninguna autoridad delegacional ha mostrado interés para materializar el proyecto, pero a los vecinos sí les interesó, al grado que lograron incluirlo al concurso del Presupuesto Participativo 2017.

“Lo inscribimos y dependerá que la gente vote por él el 4 de septiembre próximo. Sin embargo, casi siempre los colonos apoyan proyectos de impacto inmediato como alumbrado, bacheo, arreglar banquetas”, indicó Marcos Betanzos.

Víctor Betanzos indicó que ya lo presentaron a la Autoridad del Espacio Público del Gobierno de la ciudad, al Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), a la Secretaría de Medio Ambiente capitalina (SEDEMA) y actualmente concursa en Innovación del Espacio Público, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

“No hemos recibido ninguna respuesta de las autoridades, o por lo menos no se han mostrado interés, no hay un acercamiento real con ellos y si nos gustaría tenerlo, a lo mejor no saben de este proyecto y los beneficios, que no sólo tiene un impacto local sino para toda la ciudad”, añadió.

Indicó que en la zona ya se han gestionado algunos proyectos como un skate park, que la gente también usa como pista de baile los fines de semana; la idea es motivar que los espacios se vuelvan seguros, dejen de ser residuales y activar las zonas grises.

Investigación de campo

El equipo de Fundamental realizó un estudio de campo para conocer las necesidades e ideas de la gente de esta zona del Oriente de la ciudad.

Encontraron que 80% de los entrevistados considera que los espacios públicos están abandonados y podrían ser utilizados con fines recreativos, deportivos, ocio y de movilidad.

En cuanto a la seguridad, 9 de cada diez externaron que la zona es insegura, y 70% cree que ninguna autoridad local o federal tienen interés en intervenir zonas como ésta y 100% está de acuerdo en que se debe mejorar la imagen urbana de esta parte de la ciudad.