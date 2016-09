Nora Ephron, directora de películas como "Sleepless in Seattle" (1993) y "Julie & Julia" (2009), falleció a los 71 años de edad tras una batalla contra la leucemia. El agente de Ephron confirmó al canal ABC que la realizadora neoyorquina sufría dicha enfermedad y que su muerte era inminente. Ephron es conocida por dirigir filmes como "Michael" (1995), "You've Got Mail" (1998) o "Bewitched" (2005). La tambien escritora tres veces candidata al Óscar (por los guiones de "Silkwood", "When Harry Met...