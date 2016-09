Al diferir sobre la decisión del Magistrado Ángel Mario García Guerra, al no revocar el auto de no vinculación a proceso que dictó un juez de control a favor del ex Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz por dos delitos que la Fiscalía Anticorrupción planteaba, Ernesto Canales aseguró, no se quedaran de brazos cruzados.

“Por prudencia jurídica, la Fiscalía va a ser un nuevo esfuerzo de encontrar nuevos argumentos que apuntalen las mismas imputaciones”, dijo el Subprocurador.

Aldo Fasci, quien funge como vocero de la fiscalía aseguró que el Magistrado, violó la ley, al no permitir que el fiscal expusiera de manera oral los alegatos de la imputación.

“El artículo 440 (del Código Procesal Penal) establece que la audiencia es para que los fiscales aleguen o la defensa, lo dice textualmente el artículo 440. El Magistrado violó el artículo 440; el Magistrado anticipó su resolución en redes sociales”, aseguró Fasci.

Fasci, se refería al texto que publicó Ángel Mario García en su cuenta personal de Facebook, en donde textualmente advertía que él no emitiría una postura para quedar bien con alguien en particular.

El tema de discusión fue duramente criticado en las últimas horas en Redes Sociales, al grado de circular memes, que hacían referencia a una posible tendencia a favorecer al ex gobernador de parte del Magistrado.

El Gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, informó que se siente un poco abrumado por la postura del Juez, pero confía en que pronto encuentren un camino para imputarle los delitos.

“Volveremos a trabajar para que se le vincule. No nos está diciendo que no cometió el delito, quizás él argumente que necesite más elementos, pues, le presentaremos más argumentos”, dijo.

“Hoy el nuevo sistema de justicia penal acusatorio hace que, obliga a los Magistrados y a los Jueces a que entremos en el debate”.

Pero el Vocero, fue un poco más enfático al señalar que los delitos peculado y daño al patrimonio del Estado sí se configuran en el caso del probable desvío millonario, pues un Juez de Control ya vinculó a proceso por esas figuras al ex Tesorero Rodolfo Gómez Acosta.

A Rodrigo Medina de la Cruz, el estado le reclama un desfalco al estado de poco más de 3mil 600 millones de pesos.

TE RECOMENDAMOS

Estadounidenses reciben información inexacta de México: EPN