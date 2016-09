Caso Ayotzinapa no puede quedar impune: Alto Comisionado de la ONU

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab, se reunió este miércoles con los padres de los 43 normalistas desaparecidos.

Desde la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, el representante de la ONU dijo que el caso no puede quedar impune y señaló que las autoridades deben buscar la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de la no repetición.

“El caso no puede quedar impune. El caso no está esclarecido, no hay garantía de que todos pueden ser castigados”, expresó.

Saludó el acuerdo para la implementación del mecanismo de seguimiento a este caso en el marco de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y expresó que brindará apoyo a dicho mecanismo.

Asimismo, dijo que se debe legislar por la ley general contra la desaparición que adopte una disposición en la que estén representados todos los familiares que tienen algún desaparecido.