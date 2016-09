El ex militar que cobraba como secretario de Policía en tres municipios de Nuevo León, fue cesado de sus puestos.

Los municipios de Los Herreras y Los Aldamas informaron esta tarde que decidieron poner fin a la relación laboral con el sargento Francisco Leonides Cruz, a quien se le perdió la confianza tras un reportaje realizado por Publimetro.

El municipio de Doctor Coss, en donde también cobraba el ahora ex jefe policial, no informó si había roto la relación laboral con el ex militar.

Después de la 17:00 horas, los municipios ubicados al norte de la capital norteña revelaron a esta casa editora la decisión tomada.

Publimetro presentó el pasado lunes 5 de Septiembre, el reportaje titulado "Tripletea como Titular de policía Municipal" en donde se ventilaba cómo el Sargento Francisco Leonides cobraba en tres municipios norteños como el jefe de policía.

En un principio, los tres municipios aseguraron desconocer cómo se había realizado la contratación del jefe policial e, incluso, los habitantes de esos municipios aseguraban no conocer las actividades policiales que realizaba el supuesto jefe de seguridad pública.

Tras una revisión interna a sus expedientes, al menos dos de los municipios donde laboraba el ahora ex jefe de policía, decidieron darlo de baja y turnar su caso a las contralorías municipales.

Los dos municipios coinciden en declarar que no descartan presentar alguna denuncia por los sueldos que le fueron pagados al también ex militar.

