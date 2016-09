Charlie Hebdo se burla de las víctimas del terremoto de Italia

Esto, através de una viñeta titulada "El terremoto a la italiana", donde compara a los damnificados por el movimiento telúrico con platos del país: "Penne all' arrabiata", es un hombre cubierto de sangre, "Penne Gratinate", es una sobreviviente cubierta de polvo y "lasaña", donde aparecen cuerpos bajo los escombros. Esta fue dibujada por el ilustrador Félix.

Charlie Hebdo recibió la solidaridad mundial cuando en enero del año pasado, dos hombres enmascarados y armados mataron a 12 personas en su redacción. Pero el espíritu satírico que siempre los ha caracterizado y que no respeta a nada ni a nadie, se mantuvo. Y esta vez, el semanario francés causa indignación por burlarse de las víctimas del terremoto de Italia.

Fuera de eso, el semanario sacó otra viñeta en redes sociales que dice: "No fue el terremoto el que golpeó sus casas, italianos. Fue la Mafia". Esto, en alusión al problema que por décadas ha tenido este país.

Muchos no pueden entender cómo pueden burlarse de personas en situación de vulnerabilidad. Ante esto, la publicación sacó en su sección "otras posibles portadas", un juego de palabras que dice: "Cerca de 300 personas murieron en un terremoto en Italia. Todavía no se sabe si el terremoto gritó "Alá Akbar" antes de golpear". Esto, en referencia al grito que pegaron los hombres armados que irrumpieron en la redacción.

Pero muchos italianos están lejos de contentarse con sus justificaciones. Ya crearon un hashtag llamado #IononsonoCharlie (Yo no soy Charlie). Asimismo, ante esta situación, el alcalde de Amatrice, Sergio Pirozzi, dijo: "¿Cómo se es capaz de hacer sátira con lso muertos? La sátira es sátira cuando hace reír y en esta ocasión no hay nada de lo qué reírse. Estoy seguro de que esta sátira desagradable y embarazosa no responde al sentir del pueblo francés", afirmó, citado por el portal británico BBC.