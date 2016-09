Hillary Clinton , la favorita para las primarias demócratas de 2016, dijo hoy estar "muy decepcionada" con el magnate Donald Trump, de quien es amiga, por sus comentarios ofensivos sobre los inmigrantes mexicanos y también con el resto de aspirantes republicanos por no haber reaccionado con más rapidez. "Estoy muy decepcionada, me siento muy mal y decepcionada con él, y con el Partido Republicano por no responder inmediatamente a sus comentarios", afirmó la exsecretaria de Estado en una...