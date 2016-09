Isabel García Velasco, vocera de la Sección 22, dio a conocer que el compromiso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sigue en pie y aunque el próximo miércoles, 7 de septiembre, iniciará el ciclo escolar en Oaxaca, el magisterio disidente no abandonará las jornadas de lucha.

La vocera expuso que los estaban conscientes que la abrogación de la Reforma Educativa no sería de la noche a la mañana, por lo que aseguró que continuarán en la ruta pues “No estamos hablando de una derrota; estamos hablando de que la jornada no termina porque no hemos abrogado la Reforma Educativa".

Agregó que el magisterio no claudicará ni se replegará, sino que abarcarán también luchas también pedagógicas, “porque tenemos que demostrar que nuestro proyecto alternativo tiene que aterrizar también en la práctica, como en teoría".

En entrevista telefónica con Ciro Gómez Leyva, Isabel García, señaló que es seguro que este miércoles comiencen las clases en Oaxaca, con el 70 por ciento de docentes en las aulas, pero que hay un porcentaje continuará en la lucha, tanto a nivel nacional como estatal".

Precisó, además, que se abrirán todas las escuelas ubicadas en la entidad y dijo que durante este fin de semana se reacomodó el plantón magisterial del Zócalo capitalino.

"Estamos en la exigencia de que el gobierno federal reinstale las mesas de trabajo. Así sean públicas, como han dicho", sostuvo García Velasco asegurando que "hay voluntad política. Nosotros lo que queremos es una solución a nuestras demandas".

Adelantó que si durante esta semana no hay respuesta para el regreso a las mesas de negociación, volverán a realizar bloqueos carreteros.

