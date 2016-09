Un ciudadano estadounidense que estaba pescando en medio de la Laguna Nichupté de Cancún, sureste de México , fue atacado por un cocodrilo cuando se metió a bucear ignorando las advertencias colocadas en el sitio y sus alrededores, informó hoy la Policía Turística.



De acuerdo con el informe de la corporación, alrededor de las 18.30 horas del jueves se recibió el reporte de una persona lesionada a la altura del kilómetro 14,3 de la Avenida Kukulcán.



Al llegar al lugar los agentes se entrevistaron con un guardia de seguridad, quien dijo que un hombre que estaba pescando a bordo de la lancha "Don chingón" había sido atacado por un cocodrilo y presentaba lesiones en la cabeza.



El lesionado, "Jonathan S.", de 34 años, declaró a los policías que se encontraba pescando y realizando actividades de buceo.



El parte policiaco precisa que, "de viva voz", el lesionado reconoció que no había tomado las medidas preventivas adecuadas y que del cocodrilo solo recuerda que "era pequeño".



El hombre presenta heridas en la parte trasera de la cabeza que, según los paramédicos que lo atendieron, no ponen en riesgo su vida.



Jonathan fue trasladado a un hospital privado para su atención médica y su condición se reporta como estable.



Las autoridades locales no especificaron si se trata de un residente o un turista

