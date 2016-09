Bahamas Papers será el nombre del siguiente escándalo nacional e internacional como fueron los Papeles de Panamá. Nos aseguran que en cualquier momento se dará a conocer una nueva investigación de un grupo de periodistas, a escala internacional, sobre personajes de todo el mundo vinculados a círculos de inversión y en el caso de México –nos aseguran– se podría dar a conocer hasta 300 nombres de mexicanos, especialmente empresarios. Hasta lo que se sabe, no han aparecido políticos en la lista, pero no se descartan.

David López, diputado federal priista, fue invitado como representante del Congreso mexicano a la gira internacional que el presidente Enrique Peña Nieto encabezó en Nueva York, lo cual fue interpretado como una señal de reconocimiento y afecto a quienes fueron parte de su principal grupo de colaboradores en la primera mitad de su administración. El sinaloense fue parte del grupo que el mandatario formó cuando fue gobernador del Estado de México, pero luego se fue a la Cámara de Diputados desde donde atiende temas legislativos, como las iniciativas enviadas desde Los Pinos.

Carmen Aristegui y un grupo de colaboradores periodistas preparan una revisión del libro La Casa Blanca de Peña Nieto. Nos dicen que la periodista y la propia editorial podrían “endurecer” sus posturas y continuar con el prólogo que en su momento fue motivo de una denuncia por daño moral por parte del empresario Joaquín Vargas, presidente de MVS; ella –al conocer de esta denuncia– aseguró que se trata de una persecución judicial. Por lo que se ve que el conflicto continuará.

Daniel Francisco Cabeza de Vaca, ex procurador General de la República en la administración foxista; José Luis Vargas Valdez, ex fiscal de delitos electorales; y Carlos Emilio Arena Bátiz, actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, iniciaron con la pasarela en el Senado para tratar de convertirse en ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los tres fueron los primeros en iniciar las comparecencias en la Comisión de Justicia, la misma que recibió un documento de un grupo de notables juristas de la UNAM, ITAM y CIDE que piden una composición de la Sala Superior TEPJF con perfiles y experiencias equilibradas, que sean independientes de los partidos, así como de los medios de comunicación y sobre todo que tengan un compromiso con el principio constitucional de laicidad, lo que se interpretó como un mensaje directo al ex funcionario federal Cabeza de Vaca y a otros más que tienen un pasado partidista.