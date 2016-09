Hillary Clinton es hoy la persona más importante en el gobierno federal. Nos aseguran que desde la oficina del presidente Enrique Peña Nieto se le ordenó a la Canciller Claudia Ruiz Massieu traer, casi que traiga “a como de lugar”, a la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos y con ello contener las críticas y los señalamientos en torno a la reunión del mandatario mexicano con Donald Trump. De la cancillería sabemos que el equipo de Clinton pidió tiempo para analizar la invitación y que para nada se recibió una respuesta expedita como sí fue de parte del candidato republicano.

Miguel Barbosa, coordinador del PRD en el Senado de la República, impulsa un extrañamiento de parte del Congreso al Ejecutivo Federal por la invitación y posterior reunión del presidente Enrique Peña Nieto con el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. En un hecho que no tiene precedente: un Poder de la Unión analiza un extrañamiento al Poder Ejecutivo, y para ello se cabildea un acuerdo con el PAN y los partidos minoritarios, aunque el PRI y el PVEM siguen siendo mayoría.

Gustavo Madero y Ricardo Anaya mantienen una confrontación que parece no tener espacios de conciliación. Los dos han hecho públicas sus diferencias y aunque varios panistas “notables” han tratado de acercarlos y pedirles que sean institucionales para no enviar una señal de fractura interna, nos aseguran que es Madero el que ha dejado en claro que no cederá ni guardará silencio ante lo que llama el uso y abuso del puesto de dirigente nacional del PAN de parte de Ricardo Anaya, quien ha expresado sus aspiraciones por ser candidato presidencial en 2018. El legislador por Chihuahua retó a Anaya a dejar la dirigencia nacional del PAN y buscar desde afuera la candidatura, acción que parece que no sucederá.

Manuel Granados, consejero jurídico del gobierno de la Ciudad de México, no sabe cómo fue que se filtró el proyecto del constituyente capitalino que se aprobará en los próximos meses y que pretendían mantener en secreto. El proyecto se publicó en redes sociales y quienes han participado en su redacción confirmaron que era real el documento y que las propuestas son las que se empujarán desde el gobierno capitalino. Ahora las organizaciones ciudadanas y vecinales analizan el texto y piden mesas de debate antes de aprobar con mayorías las ideas propias de unos cuantos.