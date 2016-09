Porfirio Muñoz Ledo será el coordinador de la comisión que redactará el reglamento de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Después de varios días de confrontación y jaloneos entre Morena y el resto de los partidos en torno a la legalidad del funcionamiento del Constituyente, por fin se logró el consenso y se votó por unanimidad a Muñoz Ledo como el encargado de coordinar los lineamientos, el perfil del ex candidato presidencial no fue impugnado por los morenistas así que se prevé que las aguas tomen su curso en la redacción de la Constitución de la capital del país.

Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR y actual secretario técnico de la Comisión Nacional de Seguridad, está en la mira de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Nos aseguran que están investigando la posible manipulación de evidencia de este funcionario en Cocula, Guerrero, por lo que se espera que en estos días, que se conmemoran dos años de la tragedia de Ayotzinapa, se dé a conocer el veredicto del Ombudsman nacional respecto al trabajo del señor Zerón.

Ricardo Monreal, delegado de la Cuauhtémoc en la Ciudad de México, aseguró que desde el PRD se cocina una estrategia de desprestigio y señalamientos contra su administración en aras de lastimar la imagen de Morena, situación que aseguró no le rendirá frutos a sus adversarios pues él está dispuesto a comparecer y hacer que se castigue a quien haya cometido alguna irregularidad en la entrega de préstamos por parte de uno de sus colaboradores que ya presentó su renuncia. Monreal aseguró que Morena ganará la jefatura de Gobierno en 2018 y que por ello el PRD y el PAN buscan debilitar el proyecto que encabeza a nivel nacional Andrés Manuel López Obrador.

Federico Madrazo Rojas tuvo unos años de perfil bajo pero ahora ya decidió que sí quiere seguir los pasos de su padre, el priista y ex candidato presidencial Roberto Madrazo Pintado, por lo que fue “destapado” como candidato del PVEM a la gubernatura de Tabasco. Nos dicen en el perredismo, pero especialmente en el partido de Andrés Manuel López Obrador, que no ven peligrosidad en el joven político, pues confían que la “mala fama” del padre no le permita llegar a la Quinta Grijalva, sin embargo, en ambos partidos se percibe tensión pues aún no hay aspirante fuerte y ahora, a diferencia de la vez pasada, no irán juntos pues enfrentan una “ruptura” irreconciliable. Pico Madrazo, como lo conocen en la política también ha demostrado distanciamiento de su papá así que tiene algunos años para demostrar de qué lado jugará.