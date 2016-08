Conozcan a "Tom" el gato que ayuda a ancianos moribundos

¿Conviene tener un gato? De acuerdo a los trabajadores, "Tom" ayuda a los pacientes y a sus familias a aliviar el sufrimiento y el estrés. Ahora es dificil para ellos imaginar la vida sin el felin o. Las familias de los veteranos no dejan de agradecer al personal por haber adoptado a Tom , ya que hizo más fácil a los ancianos pasar sus últimas horas de vida.

" No hay nada mejor que un gatito bueno, que ronrronea y que es un amor", comentó James Gearhart, uno veterano de guerra originario de Basset, Virginia, en entrevista con el popular programa estadounidense "TODAY". Él vive en la unidad de rehabilitación en donde se trata un cáncer de garganta. Recientemente fue dado de alta.

"Tom sabe cuando alguien tiene un momento difícil. Se subió a mi cama, me frotó y me rascó de la misma manera que le gusta a los gatos", comentó Gearhart, quien ha compartido buenos momentos con el felino: "Un día le dí de mi helado, luego me lamió las manos".

"Tom: El gato angelical"

Tom es tan popular que incluso se escribió un libro inspirado en él. Se llama "Tom: The Cat Angel" y fue publucado por Sharon Herndon. Su padre fue uno de los mejores amigos del felino hasta el momento de su muerte, en el año 2012. La experiencia que el veterano tuvo sirvió de inspiración para su hija para escribir un libro para niños.