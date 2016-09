El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, firmó un contrato para escribir su autobiografía por más de un millón de libras (1.5 millones de dólares), dinero que le servirá para defenderse de las acusaciones de abuso sexual y mantener su sitio web. "No quería escribir este libro, pero tengo que hacerlo. Ya he gastado unas 200 mil libras en temas legales y tengo que defenderme, además de mantener WikiLeaks a flote", dijo Assange en entrevista al diario británico The Sunday Times. Por sus memorias,...