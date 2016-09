Critican a diputada del PRD por promoverse en placa del 85 y con error

Lo cual no implicaba que se adhirieran nombres de diputados o funcionarios. Publimetro revisó el punto de acuerdo promovido por la diputada Socorro Meza y comprobó que no se planteaba en el documento incluir nombres de autoridades ni legisladores.

“Una vez más nos dicen que no quieren guerra, y lo primero que hacen es insultar a la memoria de esta Plaza de la Solidaridad”, acusó a través de un video publicado en la página de Facebook y Twitter del grupo parlamentario de Morena.

Al respecto, Suárez del Real y Aguilera enfatizó: “esta Plaza (de la Solidaridad) no puede haber nombre de ningún funcionario. A las pruebas me remito, el asta bandera que inauguró Oscar Espinoza Villarreal no tiene en toda la plaza una placa con su nombre”.

En redes sociales causó burlas y enojo que la placa revelada esta mañana en una ceremonia presidida por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se colocara una magnitud errónea del sismo del 19 de septiembre de 1985, por lo cual se quitó y sólo dejó el pedestal, pues la propia diputada señaló que se corregirá, aunque no aclaró si se quitarán los nombres de autoridades y diputados.