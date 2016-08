CUERNAVACA, Morelos. Cuauhtémoc Blanco Bravo, alcalde de Cuernavaca, presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado en contra de sus ex aliados políticos del Partido Social Demócrata (PSD) por falsificación de firma y documentos, extorsión y amenazas.

El alcalde se presentó este lunes en el Ministerio Público para denunciar a los hermanos Roberto y Julio Yáñez. Ellos aseguran que Cuauhtémoc se prestó a recibir siete millones de pesos para convertirse en candidato a la alcaldía de Cuernavaca.

Cuauhtémoc Blanco, quien la semana pasada aseguró que el contrato divulgado por los hermanos Roberto y Julio Yáñez, no sólo no existió, sino que su firma fue falsificada, aseguró que irá hasta las últimas consecuencias para castigar a sus ex aliados políticos a quienes ya acusó penalmente por un fraude de 50 millones de pesos, en el Sistema De Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC).

"He denunciado a Julio y Roberto Yáñez por amenazas de muerte,extorsión,falsificación de documentos y lo que resulte", indicó a través de su cuenta de Twitter.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Revelan contrato millonario de Cuauhtémoc Blanco para ser candidato del PSD

“Cuau” niega contrato de 7 mdp; PSD falsificó mi firma, asegura