De película: Náufragos escribieron "S.O.S" y los rescataron

La pareja tenía prevista su llegada el 18 de agosto. Como no sucedió de esa forma, se activó un operativo de búsqueda para encontrarles que contó con la participación de marinos británicos y estadounidenses.

Sucedió en una isla desierta del Pacífico, la cual era sobrevolada por una nave dela Marida de Estados Unidos. Las imágenes fueron divugadas por la cuenta de Twitter de la US. Navy, aunque el rescate se produjo hace unos días.

MT @USPacificFleet : #USNavy P-8A assists @USCG in locating 2 on uninhabited Pacific island - https://t.co/XkTli9mM0p pic.twitter.com/j4MHSGOxwO

En abril pasado hubo un caso similar , cuando tres hombres escribieron la palabra "Help" (auxilio) con ramas de palmeras. Fueron tres días los que estuvieron perdidos.

¿Por qué escribir S.O.S?

Es la señal de socorro más utilizada internacionalmente. Se comenzó a usar a principios del siglo XX. Originalmente se usaba en código morse, por lo que podía ser radiada fácilmente: era una sucesión de tres pulsos cortos, tres largos y otros tres cortos: ( ⋯ − − − ⋯).

Popularmente existen diversas interpretaciones de esta señal, como "Save our Ship" (salven nuestro barco) o "Save Our Souls" (salven nuestras almas)". Sin embargo, no fue así.