tzel Nayeli, mejor conocida como “La Degolladora” de Chimalhuacán por haber sido acusada de agredir a siete personas con arma punzocortante, fue declarada inocente del delito de homicidio en grado de tentativa en contra de su ex pareja sentimental.

Así lo dio a conocer su abogado David Salgado Arteaga, quien destacó que su cliente aún enfrenta cuatro acusaciones más.

La joven de 21 años está actualmente presa en el penal Neza-Bordo. El año pasado atacó a siete personas, de las cuales dos murieron y cinco quedaron heridas.

El magistrado no encontró pruebas para culpar a "La Degolladora" de intentar asesinar a su ex pareja, aunque en una pelea lo lesionó con un cuchillo, dio a conocer su defensor.

El juez Felipe Agustín Nájera absolvió a Nayeli porque las pruebas de la Procuraduría mexiquense carecían de sustento, agregó.

Los supuestos testigos del hecho afirmaron que la policía ministerial los obligó a firmar las acusaciones en contra de la joven de Chimalhuacán.

La misma ex pareja de la joven aseguró que policías ministeriales mexiquenses lo llevaron a la Fiscalía donde le mostraron fotos de su ex concubina, aunque él no tenía la intención de interponer una denuncia, según sus declaraciones en la audiencia de vinculación a proceso.

Aún le quedan procesos por los delitos de lesiones con modificativa de agravante, por homicidio calificado, por homicidio en grado de tentativa y lesiones agravadas.

En septiembre y octubre de 2015, hubo una psicosis en Chimalhuacán por una serie de ataques con arma punzocortante, los cuales se le atribuyeron a "La Degolladora”.