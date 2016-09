La diputada del PRD, Cristina Gaytán Hernández, señaló que el Sol Azteca buscará una investigación a fondo sobre las responsabilidades de Tomás Zerón al frente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), por la desaparición de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala. Consideró que la renuncia y su posterior nombramiento como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad no significarán “ni perdón ni olvido”. “Que no se equivoque el señor Zerón, que su renuncia no significa ni perdón ni...