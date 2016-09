Donald Trump sigue dando de qué hablar. El candidato presidencial del Partido Republicano se presentó anoche en el programa “The Tonight Show” de Jimmy Fallon, y demostró -entre otras cosas- que su cabello es real.

Una de las grandes polémicas que han rodeado a Trump desde antes de su incursión a la política, es precisamente su cabello. En algún momento, incluso el presidente venezolano Nicolás Maduro lo llamó “The Father of Pelucons“; por el supuesto peluquín que porta Trump.

Anoche, volvió a ser entrevistado en el popular programa. Habló de sus promesas, de su salud y de temas de su campaña presidencial.

Sin embargo, lo que llamó la atención de las redes sociales, fue el momento en que Jimmy Fallon le pidió un “último favor” antes de ser presidente. Poder despeinarlo.

Trump, aunque un poco renuente, accedió hacerlo. “Solamente que voy a un evento de campaña en New Hampshire y espero que las personas lo entiendan”.

Esto fue lo que sucedió

Sin embargo, la entrevista del candidato presidencial más polémico generó diversas críticas en redes sociales.

Además, será el próximo 26 de septiembre cuando Donald Trump y su contrincante, la candidata del Partido Demócrata Hillary Clinton; tengan el primer debate rumbo a las elecciones del 8 de noviembre.

En la entrevista, Jimmy Fallon nunca realizó una pregunta “seria”, de acuerdo a la revista “The Atlantic”.

Entonces, Fallon preguntó cosas como “¿Sabes qué es una moneda?”, “¿Le prestas atención a las encuestas?” y “¿Cómo te describirían tus compañeros de trabajo?”.

Jimmy Fallon blew it tonight. Late night comedians used be the court jesters of culture. Humanizing a xenophobe is not okay. #FallonTonight

— Ateeya Manzoor (@Ateeya) September 16, 2016