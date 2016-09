No es gratuito que cada vez se extienda más el uso de la frase #TodosSomosAyotzinapa, porque lo somos. La desaparición de 43 estudiantes en manos del estado y su destino, que a 25 días de los hechos aún no tenemos claro por la indolencia o negligencia de las autoridades, nos recuerda que ese es el drama que viven, que han vivido por años, al menos 26 mil familias en el país, cuyos hijos, hermanos, esposos, madres, se fueron un día y no volvieron, y a muchos se los llevaron policías, militares o...