La agencia noticiosa Rasd, dirigida por el grupo Estado Islámico, informó el domingo que el agresor del centro comercial ocurrido el sábado en Minesota era un "soldado del Estado Islámico" que atendió el llamado de esa organización para que sus seguidores perpetren ataques en países que son parte de la coalición que la combate y que es encabezada por Estados Unidos.

Se desconocía de momento si el grupo extremista planificó el ataque o si incluso sabía de antemano que ocurriría.

El Estado Islámico también se ha adjudicado atentados previos que se cree no fueron preparados por la dirección central de ese grupo.

El jefe de policía de St. Cloud, Blair Anderson no identificó al agresor pero recalcó que la policía ya había tenido tres encuentros previos con él, la mayoría por infracciones menores de tránsito.

Las autoridades "no tienen ningún motivo para crear" que hubiera nadie más implicado en el ataque, y que el FBI ofreció su asistencia para la investigación.

"Todo el centro comercial es una escena del crimen", añadió.

El ataque comenzó poco después de que una explosión dejara 29 personas heridas en un concurrido barrio de la ciudad de Nueva York. Un dispositivo sospechoso fue encontrado a unas manzanas de distancia y fue retirado sin mayor peligro.

Horas antes, una bomba de tubo estalló en Seaside Park, New Jersey, poco antes de que miles de competidores participaran en una carrera de caridad de cinco kilómetros. No había indicios de que los incidentes estuvieran relacionados.

Después del ataque, el centro comercial permaneció en cierre total, sin que se permitiera la entrada o salida de las personas, aunque las autoridades dijeron que se esperaba que la gente que seguía dentro pudiera marcharse a primeras horas del domingo. Fotos y videos tomados en el lugar horas después del ataque mostraban a grupos de compradores esperando a recibir permiso para irse, incluidos algunos reunidos junto a una entrada a la zona de restaurantes.

Harley y Tama Exsted, de Isle, Minnesota que acudieron a St. Claude para ver a su hijo competir en un torneo universitario de golf, se encontraban dentro del recinto cuando sucedió el incidente.

"De pronto oí pop, pop, pop", explicó Harley Exsted al St. Cloud Times. "Creí que alguien había derribado una estantería. De pronto, la gente empezó a correr. Vi a todo el mundo corriendo hacia nosotros".

También había noticias de disparos durante el ataque.

La pareja resultó ilesa y dijo haber ayudado a otra mujer que huía del lugar hacia su auto.

Adonis Samuels, de 42 años, de St. Coud, se encontraba afuera del centro comercial donde su esposa Roxanne trabaja como gerente en productos de belleza Clinique, en Macy's.

"Me llamó por teléfono y me dijo que estaba escondida debajo de un mostrador con una clienta", informó Samuels. Después me dijo por teléfono que ya estaba fuera de peligro en una zona segura.

Samuels permaneció en el exterior mientras alcanzaba a verla. Dijo que en un momento pudo verla por las puertas de cristal y por lo tanto sabía que estaba a salvo.

