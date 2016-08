El mayor pecado de los mexicanos es la impuntualidad. Se tiene la creencia, incluso el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) lo considera, que si se llega dentro de los primeros quince minutos de la hora citada uno cumple con los estándares de puntualidad.

Pero ¿te imaginas esperar un día completo para que salga tu vuelo?, pues los pasajeros del vuelo VOI 705 de la aerolínea Volaris salieron con un retraso de casi 22 horas; su partida estaba programada a la 1:30 am del miércoles 2 de agosto, sin embargo el avión despegó a las 11:27 pm.

¿Volar de madrugada?

No cabe duda que viajar por la madrugada no es una buena opción, al menos en el AICM. Las mayores demoras en los despegues se presentan de 1 am a 6 de la mañana. Letra Roja realizó un monitoreo de los retrasos durante el periodo del 1 de agosto al 8 del mismo mes y detectó que hubo días, como el 4, en que la media de las demoras fue de 358 minutos, es decir, 5 horas con 54 minutos.

Tal pesadilla se le materializó a Dascha Rodríguez, pasajera extranjera, nativa de República Dominicana, quien dijo a Letra Roja preferir viajar por la tarde que por la noche. En esta ocasión su vuelo saldría a las 1:40 pm con destino a Miami, Florida; sin embargo, Dascha relató ya haber volado por la madrugada y fue un calvario para ella, pues tuvo que esperar 6 horas hasta finalmente su avión despegó.

¿Es admisible que un aeropuerto tenga hasta 700 retrasos en los vuelos por día? En una semana el promedio de vuelos con retraso en el AICM fue de 573.5; el menor registro fue de 479 demoras y corresponden al 6 de agosto. De igual modo, ese día los retrasos no fueron tan largos, el promedio fue de 134 minutos, 2 horas con 14 minutos.

La señora Irene García también sufrió el martirio que representa viajar de noche en el AICM. Ella relató a Letra Roja que hace aproximadamente medio año viajó a Zihuatanejo, Guerrero; su vuelo estaba programado a las 11 pm, pero el avión despegó a las 3 de la madrugada, 4 horas después. Sin embargo, la aerolínea, en este caso Interjet, no notificó a los pasajeros del retraso y durante las 4 horas de la demora los usuarios corrían de una sala a otra, dado que la línea aérea no tenía una sala predestinada para dicho vuelo.