La enfermedad de Hillary Clinton, o el estado de salud de los candidatos presidenciales, no era un tema principal en la contienda por la Casa Blanca.

Pero lo fue a partir del domingo. La candidata presidencial del Partido Demócrata sufrió un breve desmayo durante la ceremonia de conmemoración de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Después de hora y media, Clinton se tuvo que retirar de la ceremonia. Fue este video el que provocó preocupación pues se le ve tambalearse y requerir ayuda para llegar a la camioneta.

Después se informó que Clinton, de 68 años padece neumonía. Los mayores de 65 años deben tener cuidados especiales, pues corren mayor riesgo; de acuerdo a la ficha técnica de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

La enfermedad de Hillary Clinton no es la primera ocasión en que una persona allegada a la presidencia estadounidense. Fue en 1841 cuando el noveno presidente del país, William Henry Harrison, murió de neumonía.

Si bien es cierto que no hay una relación entre ambos, por los avances que han existido en el campo de la medicina. Pero la coincidencia recuerda que la neumonía no es un tema ajeno en alguien que busca habitar la Casa Blanca.

De hecho, William Henry Harrison fue el primer presidente estadounidense en morir en funciones. También fue el más viejo en tomar el poder (68 años), récord que ostentó hasta la llegada de Ronald Reagan a la presidencia en los años 80.

Asimismo, otro récord que posee Harrison es el del presidente con menos tiempo en el poder, solamente 32 días.

También dio el discurso de inauguración más largo de la historia de Estados Unidos.

New online: the papers of William Henry Harrison, 9th president of the U.S. #POTUS https://t.co/uEjRgBvfmC pic.twitter.com/MnEthJ3TEq

— Library of Congress (@librarycongress) August 18, 2016