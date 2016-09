Lord Ivar Mountbatten, primo de la Reina Isabel, se convirtió este fin de semana en el primer miembro de la Monarquía Británica en declararse gay.

A sus 53 años, el tataratataranieto de la Reina Victoria explicó que no se sentía conforme con su sexualidad. “‘Salir del armario’ es una expresión divertida. Parece que lo he hecho, salir hacia un lugar en donde estoy contento de estar. He tenido problemas con mi sexualidad. Ha sido un viaje largo”, dijo en entrevista con el periódico británico “The Mail on Sunday”.

Además, Mountbatten -que ocupa la posición 700 para ascender a la corona británica- estuvo casado con Penélope “Penny” Thompson.

Aunque tuvo tres hijos con ella, ambos se divorciaron en 2011.

“Penny lo sabía antes de casarnos. Le dije que era bisexual”, contó en la citada entrevista. “Fue comprensiva y siempre le estaré agradecido”, continuó.

De la misma manera explicó que esa decisión lo sorprendió:

“No sé por qué se casó conmigo, quizás pensó que podría cambiarme, pero finalmente supo que no podía”, finalizó.

Además de la declaración, Lord Ivar Mountbatten presentó al mundo a su nueva pareja: James Coyle, de 54 años.

Él es jefe de tripulación de una aerolínea y conoció a Mountbatten en una estación de esquí en Verbier. Es decir, mientras se encontraban de vacaciones.

“Estoy mucho más feliz ahora, aunque todavía no acabo de estar públicamente cómodo con mi homosexualidad”.

Grandes amigos

En cambio Ivar Mountbatten reveló que entre su expareja y su actual novio existe una buena relación. “Penélope lo lleva bien. Somos amigos y ella acostumbra a practicar yoga con James, es genial”.

Por otro lado, sus tres hijas -producto de 17 años de matrimonio- también lo toman con buen humor. “Ellas prefieren tener a otro hombre en la casa en vez de una madrastra”.

Aunque Mountbatten no es un un integrante de la Monarquía Británica nuclear, sí forma parte de la familia extendida de la Reina.

Finalmente Mountbatten espera ser feliz con su actual pareja.