Al menos el 93% de las denuncias que son presentadas en la Ciudad de México ante el Ministerio Público, son desechadas o quedan estancadas.

Según datos de la Procuraduría General de Justicia capitalina, en los primeros seis meses de 2016, se comenzaron 96 mil 322 averiguaciones previas, por delitos graves y no graves.

De esta cantidad, 83 mil 268 fueron determinadas, lo que significa que el Ministerio Público las evaluó y definió su curso; mientras que el resto aún sigue en fase de integración informó Reforma.

Asimismo, 62 mil 990 de las denuncias determinadas fueron enviadas al no ejercicio de la acción penal temporal, por lo que no son desechadas, pero tampoco son investigadas pues no existen elementos para hacerlo.

A dicha cifra se agregan las 8 mil 935 calificadas de incompetencia, así como 6 mil 128 calificadas como de no ejercicio definitivo.

Del total de denuncias que se presentaron en el primer semestre de este año, sólo 5 mil 125 fueron consignadas ante jueces penales o de control.

Agentes del Ministerio Público afirman que muchas veces hay poca disposición de la Policía de Investigación para investigar los casos, por lo que no se registran avances en las averiguaciones previas.

TE RECOMENDAMOS

Localizan en México un túnel inconcluso que cruza la frontera hacia Arizona

LO MÁS VISTO EN VIDEO