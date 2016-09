La guerrilla de las FARC y los familiares de más de una decena de exdiputados de la Asamblea del Valle del Cauca en la ciudad de Cali, que fueron secuestrados y asesinados en el 2007, acordaron realizar un acto público para pedir perdón por esos hechos.

Tras un encuentro con los jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia el sábado en Cuba, los familiares de los exdiputados anunciaron en un comunicado que fue entregado al Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, y a la guerrilla en el que solicitan "la verdad por parte de las FARC, (su) secretariado y autores materiales, sobre los hechos del secuestro y lo acontecido el día del asesinato de los diputados".

"Acordamos con los miembros de las FARC-EP realizar un acto público de perdón en el Valle del Cauca en una fecha a definir dentro del mes de Octubre", destacó el escrito enviado a The Associated Press el domingo.

El 11 de abril de 2002 un comando de las FARC simuló que sus integrantes eran de la fuerza pública, tomó la Asamblea de Valle del Cauca y se llevó consigo a 12 de sus diputados, incluido el ex diputado Sigifredo López. En junio de 2007 la guerrilla anunció que en un confuso incidente habían muerto 11 de los 12 políticos, menos López.

En ese momento, las FARC dijeron que éste se encontraba en otro campamento y que por eso sobrevivió. Los guerrilleros entregaron a López en febrero de 2009 a la ex senadora Piedad Córdoba y a una comisión del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Tras ser liberado el ex diputado dijo que se había salvado "por un milagro de Dios" y que había sido separado de sus compañeros como un castigo por un incidente que tuvo con un guerrillero.

Los familiares de los ex diputados resaltaron que la reunión se desarrolló en un ambiente tenso pero respetuoso y culminó en un ambiente "más cordial y de reconciliación".

Después de que los familiares expresaron sus sentimientos de dolor y cuestionamientos, los miembros del secretariado de las FARC-EP manifestaron su deseo de pedir perdón y dialogaron sobre los cuestionamientos planteados, se destacó en el escrito.

"No vamos a evadir nuestra responsabilidad. Ellos estaban en nuestras manos. La muerte de los diputados fue lo más absurdo de lo que he vivido en la guerra. El episodio más vergonzoso. No nos enorgullecemos de ello. Hoy con humildad sincera hacemos un reconocimiento público y pedimos perdón. Ojalá ustedes nos perdonen", declaró uno de los jefes de la guerrilla, alias "Pablo Catatumbo", citado en el comunicado.

"Desde lo más profundo de nuestro Ser sentimos su dolor. Permítanos que nuestro afecto los abrace, pedirles perdón por esta situación. Este hecho nunca debió haber ocurrido", manifestó el líder guerrillero conocido por el pseudónimo de "Iván Márquez".

En el encuentro también se solicitó una declaración expresa "de perdón" a López y a su familia, se informó.

La reunión se llevó a cabo más de dos semanas después de que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC cerraron exitosamente el 24 de agosto en La Habana un proceso de paz que pone fin a más de 50 años de conflicto armado interno.

El 26 de septiembre, en el puerto caribeño de Cartagena de Indias, Santos y el máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño o "Timochenko", firmarán el acuerdo final de paz.

El 2 de octubre se celebrará el referendo nacional para que los votantes puedan opinar sobre el acuerdo para poner fin a medio siglo de violencia política, que ha dejado más de 220.000 muertos y más de 5 millones de desplazados.

