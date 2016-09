PHOENIX. Dos importantes seguidores de Donald Trump han estrenado una nueva gorra para lucirla junto con la tradicional del candidato republicano que lleva la leyenda "Make America Great Again ("Hagamos grande a Estados Unidos otra vez").

Rudy Giuliani, ex alcalde de Nueva York, y el senador de Alabama Jeff Sessions portaron ambos la nueva gorra con la leyenda "Make Mexico Great Again Also" ("Hagamos grande también a México otra vez") mientras aguardaban el importante discurso de Trump sobre inmigración en Phoenix el miércoles por la noche.

La gorra, que tuvo repercusión en las redes sociales, no estaba en venta en la página web del candidato. La campaña de Trump no respondió de inmediato a un pedido de declaraciones sobre la guerra.