La página oficial del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO) fue víctima de hackers al parecer de un grupo que rechaza las acciones de la Sección 22 de maestros.

Este grupo, identificado como “Oaxacan hackers team. Brigada de asalto informático”, presentó en la pantalla del sitio un texto aparentemente dirigido a la membresía sindical adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y a los normalistas que reclaman plazas docentes directas.

El ataque se identificó alrededor de las 09:00 horas de este lunes, de acuerdo con información de Excélsior.

El texto decía: “Tenemos un mensaje para la SECCIÓN 22 y los normalistas de m… Dejen de pisotear al pueblo y hagan su trabajo parásitos de m…!! (…) Luchar por intereses propios no es luchar por el pueblo!!!”

“Se puede engañar a parte de pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo (…) Nosotros no tenemos líderes, intereses económicos, políticos, ni somos borregos de nadie. Anonymous no olvida y nunca perdona!!!”

“Revelaremos datos importantes de cada uno de ustedes. Debieron esperarnos!!!”.

