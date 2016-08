El alcalde de Cuernavaca y ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, negó este viernes haber cobrado siete millones de pesos para ser candidato del Partido Social Demócrata (PSD) en los comicios locales de 2015. "Que me lo demuestren, no he recibido nada, ningún dinero he recibido", declaró Blanco en una rueda de prensa en la que acusó a su ex colaborador Roberto Yáñez, y a su hermano, el diputado Julio César Yáñez, de falsificar su firma en el contrato. El ex futbolista dijo que no cobró por aceptar la...