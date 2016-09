El presidente Enrique Peña Nieto y el empresario Donald Trump iniciaron una discusión en Twitter acerca de la propuesta del muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Donald Trump, candidato presidencial del Partido Republicano, escribió en su cuenta de Twitter @RealDonaldTrump: “Mexico will pay for the wall!” o “México va a pagar por la Muro!”. Pero hace unos momentos, Peña Nieto , contestó al empresario a través de su cuenta de Twitter @EPN: “Repito lo que le dije personalmente, Sr....