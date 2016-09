SIGAMMM: @ofc_andre.lluis SIGAMMM: @ofc_andre.lluis #follow : @ofc_andre.lluis 😍😏🙈😈👆👅😍🐶☝🍁😍 🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #follow @ofc_andre.lluis 🐶 🔸🔸🔸🔸🔸🔸 . . . @anitta @taylorswift @neymarjr @kendalljenner @leomessi @nickiminaj @officialalikiba @mileycyrus @katyperry @harrystyles @natgeo @kevinhart4real @therock @jordanspieth @cameron1newton @underarmour @rootsoffight @nike . . . #repost #selfie #happy #photooftheday #lifestyle #fashion #style #handsome #followforfollow #cuteboy #guy #men #amazing #shoutout #instafit #instaboy #instagay #instalike #boy #instasize #love #tbt #cute #instagood #follow #modamasculina #followme #fitness

A photo posted by André LLuis 💋 (@ofc_andre.lluis) on Sep 12, 2016 at 3:05pm PDT