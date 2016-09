Un hombre mato a una mujer en la Fiscalía General del Estado hiriendo a otras tres empleadas, supuestamente el sujeto abrió fuego por una "disputa entre particulares".

En un mensaje a medios, el fiscal Eduardo Almaguer reconoció que hubo un "relajamiento" en la seguridad, pues el atacante laboraba desde hace años en las inmediaciones de la dependencia, por lo que era común su ingreso a las oficinas.

Aseguró, que el atacante ingresó con dos armas cubiertas a tratar un litigio el cuál no resolvió favorablemente, por lo que decidió atacar a empleadas del Módulo de Atención Temprana; una de las cuales, trabajadora social de profesión, perdió la vida por la agresión y tres más resultaron heridas de gravedad: dos trabajadoras sociales y una agente del Ministerio Público.

Almaguer dijo que las personas lesionadas fueron trasladadas al hospital 46 del IMSS para las atenciones médicas correspondientes y que permanece atento de su situación.

Ante esta situación, e l gobernador del Estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval , lamentó el ataque y anunció que habrá consecuencias contra los encargados de la seguridad en el ingreso, pues no es posible que un ''loco'' abra fuego en una instancia que se supone debe estar vigilada.

''Es algo que no podemos aceptar, quiero decirle a la sociedad jalisciense que he dado instrucciones al fiscal, para que se trasladara en la mañana, me informara, y posteriormente fuera con quienes están heridas a darles la mejor atención... Se va a actuar en consecuencia de los responsables de la seguridad de este edificio, edificios públicos donde no podemos advertir que cualquier loco pueda llegar y agredir a personas inocentes''.

Los testigos en el lugar de los hechos compartieron vídeos en redes sociales, del momento dle acontesimiento.

