El llamado “Cobijagate” que empañó el arranque de la administración del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, volvió aparecer este día en el estado.

Periodistas de medios locales cuestionaron al mandatario por las publicaciones que se hicieron en el diario Oficial del Estado las cuales dicen, apuntan a desviar la mira de los verdaderos responsables de la compra a precios inflados de cobertores en la temporada navideña pasada.

El gobernador evadió hablar sobre el tema de "Cobijagate" luego de que la Contraloría citó a comparecer a la empresa proveedora de cobertores a un precio inflado pero no al ex funcionario que realizó la compra.

Después de ventilarse públicamente la supuesta irregularidad Rogelio Benavides Pintos, subsecretario de Administración del Gobierno decidió renunciar a su cargo dejando una carta en sus redes sociales según él, para evitar un golpe político en contra del Bronco.

"Soy una persona que creo en la transformación que requiere Nuevo León y México, y no quiero que esta serie de cuestionamientos –muchos sin fundamentos– me han movido a reconsiderar mi posición dentro del Proyecto Independiente a lado del gobernador Jaime Rodríguez y con ello evitar el golpeteo político hacia un gobierno histórico en nuestro país. Por ello, en este momento he decidido separarme de mi cargo que tengo como subsecretario de Administración y permitir con ello que las investigaciones se lleven a cabo con total libertad y transparencia". escribió Benavides Pintos en la red social Facebook.

Pero es justamente esa poca transparencia la que se ha nublado sobre ese espinoso tema al grado que El Bronco le ha sacado la vuelta al tema más de una ocasión.

"Es un tema que está viendo la Fiscalía Anticorrupción, no tengo por qué estar informándome de todo ahorita, eso es un tema que lleva la Fiscalía, espero que pronto tengan el resultado de ese y de otros casos", señaló el ejecutivo estatal.

Este miércoles, se informó que la Contraloría Estatal abrió un proceso para fincar sanciones contra la Comercializadora Mirof, que vendió los cobertores al triple de su precio normal al entonces Sub Secretario de Administración Rogelio Benavides Pintos, quien en la publicación del Periódico Oficial no se le relaciona con el hecho por lo que legisladores han opinado que todo pareciera que se trata de una cortina de humo para librar a Benavides Pintos de cualquier responsabilidad.

"Hoy, le recordamos al gobernador que no aproveche la necesidad de miles de familias para inflar al triple el costo y donde el gobierno desembolsó casi 30 millones de pesos en la compra de 200 mil cobertores.

Desde esta tribuna legislativa, hacemos un enérgico llamado al poder ejecutivo y explique esta licitación opaca y poco transparente y lo peor, es quién se beneficia de esta compra inflada.”

Laura Paula López de Acción Nacional fue más allá.

“Hoy, a casi un año de mandato es fecha que todo se ha quedado en un triste show mediático”, apuntó la legisladora.

“Exigimos cuentas claras y que se castigue a los funcionarios que estuvieron involucrados en este evidente acto de corrupción”, recalcó.