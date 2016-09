La Contraloría General de la Ciudad de México abrirá una investigación de oficio sobre la procedencia de los 600 mil pesos en efectivo que le fueron hallado al director general Jurídico y de Gobierno de la delegación Cuauhtémoc, Pedro Pablo de Antuñano.

El funcionario delegacional fue detenido el 15 de septiembre -y liberado horas después- en un retén del Estado Mayor Presidencial donde se le hallaron 600 mil pesos de dinero en efectivo.

En entrevista tras el informe de Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno, el contralor Eduardo Rovelo reveló que aún no hay denuncias, pero que prevén que se presenten esta semana, por lo que podrían investigar la procedencia del dinero, sobre todo para determinar si pudieran ser recursos públicos.

"Tenemos conocimiento de que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ha iniciado la carpeta de investigación correspondiente", comentó Rovelo Pico.

"Actuaremos en consecuencia bajo el más estricto respeto a los derechos fundamentales de cualquier servidor público", abundó Rovelo Pico.

El viernes en conferencia de prensa, De Antuñano Padilla anunció que se separará del cargo durante mientras aclara su situación luego de que le fueron encontrados 600 mil pesos en efectivo, sin embargo, confió en que no cometió ningún ilícito.

"Tengo confianza en la Fiscalía y la Procuraduría, me sigo poniendo sus órdenes hasta que se cierre esta investigación y hasta que eso no se produzca, no voy a regresar a mis funciones públicas", aseguró el funcionario.

El funcionario delegacional aseguró que el dinero corresponde a un préstamo para la realización de un proyecto cinematográfico de la organización Suma de Esfuerzos Ciudadanos en Movimiento.

"Son documentales que acreditan el préstamo, un préstamo de particulares donde nada tiene que ver el gobierno y la razón es que al atravesarse el puente y aprovecharlo para llevar a cabo nuestros proyectos, no tuvimos posibilidad de hacer los movimientos bancarios", aseguró el ex perredista.

El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Raúl Flores, criticó que "una asociación civil no puede recibir dinero en efectivo; las reglas de una donataria son establecidas por el SAT".

Por ello anunció que este lunes acudirán a la Contraloría y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

TAMBIÉN PUEDES LEER