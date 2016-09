Rafael Márquez Gasperín, mejor conocido en redes sociales como #LordAudi, no podrá conducir un vehículo por un año, informó la Procuraduría General de Justicia de la Ciuda de México.

A través de un comunicado, la dependencia capitalina indicó el juez de control Édgar Rodríguez Beiza concedió la suspensión condicional del proceso, la cual fue solicitada por la defensa de Márquez Gasperín y aceptada por la víctima Ari Santillán.

Asimismo, el juez aprobó este medio alternativo a la solución de conflictos penales y le impuso las siguientes medidas cautelares, que deberá acatar por un año:

Residir en un lugar determinado, no acercarse al ofendido, no consumir bebidas alcohólicas, someterse a tratamiento psicológico en el Centro de Investigación Victimológica y de Apoyo Operativo (CIVA) para generadores de violencia, no conducir vehículos, para lo cual se va a girar oficio a la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) para suspender su licencia y no usar armas.

De no cumplir con alguna condición, el proceso penal en su contra será reactivado.

Por su parte, Ari Santillán expresó a través de su cuenta de Twitter su conformidad con esta resolución.

“Mis abogados @PatriciodVM y @JorgeALugo lograron que se hiciera justicia en el caso de #LordAudi. Hoy en el @TSJDF”, escribió en su red social.