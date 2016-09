A pesar de que Barack y Michelle Obama viven sus últimos meses dentro de la Casa Blanca, su presencia -lejos de ser opacada por el proceso electoral- se ha incrementado en los últimos meses.

Y todo, porque para octubre, Michelle Obama estará en la portada de algunas revistas. Entre ellas, “Essence”, en cuyo interior se encuentra una fotografía que está causando polémica y que en las últimas horas se volvió viral.

La imagen fue tomada por Kwaku Alston y se pueden ver detalles pocas veces vistos de la pareja. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos y a la Primera Dama tomados de la mano, mirándose fijamente, mientras son fotografiados a contraluz en una ventana de la Casa Blanca.

Are you ready for @BarackObama and @MichelleObama on the historic October issue? On newsstands 9/16 #ESSENCEObamas 😍 pic.twitter.com/x2L8FqGLdb

— ESSENCE (@Essence) September 8, 2016