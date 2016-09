Luis Videgaray, secretario de Hacienda, afirmó que "no hay conflicto de intereses" sobre la compra de una casa que realizó en 2013 y liquidó en enero de 2014, ya que la adquirió "cuando no tenía ningún cargo público". “No hay conflicto de interés. Hice el trato cuando no tenía ningún cargo público y el trato se realizó de acuerdo con parámetros del mercado”, manifestó Videgaray al diario estadounidense The Wall Street Journal, que este jueves reveló la compra de un inmueble por parte del...