Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, confió en que la renuncia de Tomás Zerón de Lucio no sea un movimiento para que no se le investigue sobre sus acciones en el caso Ayotzinapa. El abogado recordó que los familiares han exigido la renuncia del ahora ex funcionario, pues no confían en su investigación que sostiene que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula.. En entrevista con Carlos Loret de Mola, indicó que esta noche se realiza una...