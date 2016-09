El presidente Barack Obama ofreció esta tarde su último discurso como mandatario ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que hizo señalamientos contra las promesas de campaña de Donald Trump, habló en contra del racismo e hizo severas referencias contra Rusia.

A cuatro meses de dejar la Casa Blanca y a menos de dos meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la participación de Obama reconoció los aciertos y los fallos que las naciones del mundo han tenido.

Para la siguiente Asamblea General, que será en septiembre próximo, será alguno de los dos candidatos presidenciales quien se refiera al pleno: Hillary Clinton del Partido Demócrata o Donald Trump, del Partido Republicano.

Estos son los cinco puntos más destacados de la despedida de Obama de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Sin mencionar su nombre, el presidente Barack Obama despotricó en contra del candidato presidencial del Partido Republicano.

“Creo que la aceleración de los viajes, de la tecnología, de las telecomunicaciones; junto a una economía global que depende de una cadena de suministro global, hace que sea contraproducente para los que quieren revertir este progreso. Una nación rodeada por muros solo se encarcelaría a sí misma”, expresó Obama

También criticó la “guerra económica” que Trump ha propuesto en contra de China y México.

Sobre la nación gobernada por Vladimir Putin, Obama dijo que “trata de recuperar su gloria perdida a través de la fuerza”.

"A world in which 1% of humanity controls as much wealth as the other 99% will never be stable." —@POTUS at #UNGA https://t.co/0PIyYutv8q

— The White House (@WhiteHouse) September 20, 2016