El abogado de Enrique Capitaine, acusado de abuso sexual hacia la joven Daphne Fernández, aseguró que en la casa del joven no existen los lugares donde presuntamente se dio la agresión sexual.



Antonio Merchant señaló que Daphne se ha negado a recibir las notificaciones para que amplíe su declaración y narrar lo ocurrido en casa de Capitaine.



En entrevista para Radio Fórmula precisó que han solicitado la presencia de la joven para aclarar los hechos, toda vez que los lugares que ella apuntó no existen.



"Lo más importante que no existe el lugar donde dice que había sido atacada sexualmente, en virtud de que no existe el baño entrando a mano izquierda, en la recámara que indica. Son dos vestidores y la casa no tiene esa descripción, más allá del baño, en que la descripción de la casa es totalmente diferente y eso y otras inconsistencias que se han ido demostrando durante el proceso", indicó.