CARACAS. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó un decreto "de estado de excepción y emergencia económica" que le otorgue "el poder suficiente" para hacer frente a un supuesto golpe de Estado en su contra, aunque no especificó el contenido de la nueva norma. Asimismo, dijo que se realizó una reunión "de conspiración contra Venezuela" en Washington en la que el ex presidente colombiano Álvaro Uribe supuestamente pidió la intervención del país caribeño. "He decidido aprobar un nuevo...