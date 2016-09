Aún quedan historias que motivan al mundo. Una de ellas llega desde Colorado, en Estados Unidos, donde una maestra decidió donar su riñón para uno de sus exalumnos.

Ocurrió en la comunidad de Steamboat Springs, una pequeña ciudad en el condado de Routt, en Colorado. De acuerdo al censo de 2010, existen 12 mil 88 habitantes; dos de ellos, Henry Howard y Tracy Bye.

Tracy Bye fue maestra en la escuela primaria Soda Creek Elementary School. Ahora tiene 53 años de edad. De hecho, ahora Henry Howard tiene 29 años. Conoció a la profesora cuando él cursaba el quinto año; o sea, tendría entre 10 y 11 años.

“Recuerdo su energía. Siempre estaba sonriendo y siempre estaba listo para lo que viniera. Él tenía muchísimos amigos y era uno de esos niños que todos los maestros conocen”, declaró en entrevista con la cadena ABC News.

Teachers give a lot-This Steamboat Springs teacher gave her former student a kidney! Their story at 5pm @9NEWS pic.twitter.com/c1XDzsZMfp

— Matt Renoux (@MattRenoux) September 18, 2016