Una maestra de Educación Física tendrá que pasar un año en la cárcel, ya que se le acusa de haber tenido relaciones sexuales con al menos uno de sus alumnos.

Los hechos ocurrieron en St. Agustine, una ciudad del estado de Florida, en Estados Unidos. Ella trabajaba en la Escuela Preparatoria Nease y la semana pasada se declaró culpable de los cargos.

A Dionne Younce, de 29 años, se le condenó a pasar un año tras las rejas. Fue despedida de su trabajo en febrero pasado, en medio de acusaciones de los propios alumnos que denunciaron esta conducta inapropiada.

Las investigaciones comenzaron en enero de este año. Aproximadamente cuatro estudiantes enviaron cartas a las autoridades escolares para denunciar la relación inapropiada que la profesora mantenía con un estudiante de 17 años. Incluso, tenían conocimiento de al menos dos encuentros sexuales en el departamento de la profesora.

La profesora también utilizó aplicaciones móviles para seducir a los alumnos. Uno de ellos confesó que compartió mensajes a través de Snapchat. “Al principio era casual, pero después de un tiempo se volvió sexual”, declaró uno de los alumnos,según la cadena local “News 4Jax”.

La maestra fue suspendida de sus actividades por la Junta Escolar del condado. Entonces, el pasado 25 de febrero, la maestra fue detenida; acusada de tener actividad sexual ilegal con menores de edad.

El juez Michael Traynor la condenó a 364 días de cárcel. Transcurrido ese tiempo, la exprofesora pasará cinco años en libertad condicional y será obligada a registrarse como delincuente sexual.

