MONTERREY. El ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, no será vinculado a proceso por los delitos de peculado y daño al patrimonio del Estado, de acuerdo a la resolución del magistrado de la Duodécima Sala Penal, Ángel Mario García. El magistrado señaló que en los agravios presentados por la Subprocuraduría Anticorrupción hubo insuficiencia y deficiencia. Con esta resolución, el ex gobernador sólo enfrentaría la audiencia intermedia bajo la acusación del delito de ejercicio indebido de...