El Centro de Transferencia Modal (Cetram) Martín Carrera es el punto de conexión más importante la Ciudad de México con la zona centro y oriente del municipio mexiquense de Ecatepec; recibe a cerca de 19 mil personas al día.

Debido a que se encuentra rodeada de colonias más peligrosas de la delegación Gustavo A. Madero como Martín Carrera, Gabriel Hernández, Triunfo de la República, La Cruz, La Dinamita, La Villa, Constitución de la Republica, Salvador Díaz Mirón, La Nueva Atzacoalco y Aragón La Villa, el índice de robo a autotransporte se incrementa.

A su peligrosidad se suma que su principal vía de acceso al norte del Estado de México es la vía Morelos que cruza Xalostoc, Coatitla, Tulpetlac y San Cristóbal, donde también hay una alto índice de robo, al igual que la zona que converge a la avenida Central Carlos Hank González, ubicada al oriente de la entidad.

Los robos con violencia a servicio de transporte de pasajeros principalmente en los límites del Edomex con la CDMX han puesto en jaque a las autoridades de ambas demarcaciones ya que el modo de operar de los delincuentes dificulta su captura.

Mario es chofer del Cetram Martín Carrera, asegura que siempre hay presencia de la policía capitalina en los andenes de pasajeros.

“Muy pocas veces me he enterado que han asaltado, en lo que estoy haciendo base no he escuchado alguna alerta y puedo decir que aquí estoy seguro”.

“Afuera sí hay asaltos, estamos rodeados de colonias muy pesadas, pero afortunadamente dentro del paradero no hay problema”.

Alberto asegura que en la colonia Martín Carrera y sus alrededores, incluyendo al paradero, son inseguros pese a la presencia de policías.

“Hay robos, violencia y agresiones, amigos y vecinos han sufrido asaltos a mano armada, les han quitado celulares, carteras y hasta sus carros, está zona es muy peligrosa”.

Cabe señalar que la afluencia de visitantes se incrementa en los meses de noviembre y diciembre cuando arriban a la Villa de Guadalupe cerca de 8 millones de fieles, algunos duermen en las inmediaciones del paradero.

El Cetram Martín Carrera está incluido en el proyecto de 42 paraderos que realiza el Gobierno capitalino y la iniciativa privada. Grupo Chedraui destinará 59 millones 118 mil 760 dólares en el cambio de imagen que incluirá la construcción de una plaza comercial con centros de entretenimiento y servicios.

En el año 2015 la Secretaria de Comunicaciones y Transportes anunció una inversión de más de 24 millones de pesos para la ampliación de la línea 4, está correrá de Martin Carrera hasta la zona de Tepexpan, la construcción agregará 19 estaciones nuevas a las 10 que vienen de Santa Anita.

Con estos cambios de raíz se prevé que el índice delictivo disminuya considerablemente con la instalación de cámaras de seguridad y vigilancia capitalina y privada