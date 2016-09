Natividad Jordán Bautista, quien fue agredido por un conductor de un automóvil tipo Hyundai en un estacionamiento de avenida Fuentes de Satélite, en el Estado de México, relató que el sujeto lo golpeó porque lo despertó.

En entrevista con El Universal, detalló que cuando vio “que no bajó a ningún negocio, sino que acomodó su asiento para dormirse, me acerqué y ya estaba dormido, por eso le pedí que se fuera, pues es un estacionamiento para clientes, y no es vía pública”

Dijo que por ese motivo el conductor se enojó y le gritó “viejo pendejo”, y en ese momento fue cuando se bajó del vehículo y le lanzó un puñetazo.

El pasado 14 de septiembre, a través de redes sociales circuló un video de la agresión.