Un inmigrante mexicano sin documentos interpuso en Nueva York una demanda en contra de la decisión de una corte de Texas que bloqueó alivios migratorios en Estados Unidos, y de ganar podría beneficiar a millones de inmigrantes en su situación.

En lo que constituye la primera demanda de este tipo en Estados Unidos, el mexicano Martín Batalla Vidal, de 25 años, y quien fue traído a este país a los siete años, argumenta que la decisión de la corte de Texas no debe afectar a los inmigrantes que viven en estados como Nueva York.

Una corte de Texas bloqueó en 2015 la expansión del programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia a Estados Unidos (DACA), así como uno que otorgaría permisos de trabajo a padres indocumentados de ciudadanos estadunidenses (DAPA).

Con ese bloqueo, la corte de Texas favoreció la demanda de 26 estados con gobernadores republicanos que exigieron detener al gobierno federal la expansión de DACA y DAPA, que por si solo beneficiara a unas cuatro millones de personas en Estados Unidos.

Antes de que la corte de Texas se pronunciara, el gobierno federal aprobó permisos de trabajo por tres años a los jóvenes beneficiarios de DACA.

Tras la decisión de la corte de Texas, el gobierno federal dio marcha atrás en los permisos de tres años, y volvió a darlos por sólo dos años, igual que cuando inició en 2012 el programa de DACA. Martín Batalla, cuya familia es originaria del estado de Morelos, fue víctima de esta retracción.

La demanda de Batalla Vidal pide que le restituyan su permiso de tres años, bajo el argumento legal de que los estados que no son parte de la demanda interpuesta en la corte de Texas, tal como Nueva York y otras 24 entidades, no deben ser sujetas del bloqueo.

“Estoy demandando porque no fue justo que luego de que aprobaron mi permiso, y sólo porque un juez de Texas decidió suspender DACA extendido, ahora a mí me quiten esa licencia y me la den sólo por dos años”, consideró Batalla Vidal.

En entrevista con Notimex, aseguró que no tiene sentido que una decisión de una corte de Texas afecte a residentes de Nueva York, una ciudad y un estado que se han declarado santuarios para los inmigrantes sin importar su condición legal.

“Con esta demanda esperamos que se vuelva a abrir el DACA expandido y que se pueda dar DAPA, porque el asunto ya ha estado en la corte por demasiado tiempo y no es justo que aún no se encuentre una solución”, declaró Batalla Vidal.

Mientras tanto, Amy Taylor, directora legal del organismo civil Se Hace Camino Nueva York y quien representa al mexicano en su demanda, explicó a Notimex que existen unas dos mil personas que obtuvieron permisos de tres años que luego fueron reducidos a dos años.

Esas personas se beneficiarían con el triunfo legal de Batalla Vidal. Asimismo, existen millones de personas que se beneficiarían si la corte de Nueva York decide que el bloque iniciado en Texas no puede extenderse a aquellos estados que no son parte de la demanda inicial.

“Es difícil prever cuándo se podrá resolver legalmente la demanda en la corte de Nueva York porque depende mucho de lo que haga la otra parte, es decir, los 26 estados que demandaron en la corte de Texas”, precisó Taylor.

